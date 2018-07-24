Прокуратура выявила нарушения правил безопасности на пляжах Зеленоградска

Зеленоградск, 24 июля. Прокуратура провела проверку исполнения требований безопасности в пляжных зонах в Зеленоградске. В ходе проверки обнаружены нарушения на пляже «Самбия» и пляже «Нептун». Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Калининградской области.

Во время проверки 6 июля прокуратура обнаружила, что на обоих пляжей отсутствуют спасатели. Повторная проверка 11 июля также выявила, что несмотря на большое количество купающихся, на пляжах не было сотрудников спасательной службы. Бригада спасателей находилась поблизости в пункте, откуда не видно пляжную зону.

Прокуратура Зеленоградского района внесла представление об устранении нарушения в адрес главы муниципалитета с требованием привлечь виновных лиц к ответственности.