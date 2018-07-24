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Внедорожник съехал в подвал жилого дома в Калининграде
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    Внедорожник съехал в подвал жилого дома в Калининграде

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    Внедорожник съехал в подвал жилого дома в Калининграде

    Калининград, 24 июля. На улице Ульяны Громовой в Калининграде произошло необычное ДТП – внедорожник скатился в подвал жилого дома по лестнице. Инцидент произошел 24 июля. Об этом сообщают очевидцы в группе «Сообщество автомобилистов Калининграда и области».

    Как сообщают очевидцы, автомобиль сам съехал в подвальное помещение, во время ДТП водителя и пассажиров в машине не было. Иномарка скатилась в подвал жилого дома, где ведутся ремонтные работы.

    В ДТП никто не пострадал. Сейчас на месте аварии работают сотрудники ГИБДД, которые выясняют причины происшествия.

     

     

    Автор: Софья Куликова
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