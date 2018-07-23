Корабли Балтфлота встали в строй перед репетицией парада в Балтийске

Балтийск, 23 июля. Корабли Балтийского флота встали в парадный строй перед репетицией парада ко Дню ВМФ РФ. Об этом сообщает пресс-служба Балтийского флота.

Общая тренировка пройдет 24 июля, а генеральная репетиция запланирована на 26 июля. Парад состоится 29 июля в День военно-морского флота России. Участие в праздничном параде примут эсминец «Настойчивый», корвет «Стерегущий», малый ракетный корабль «Зыбь», ракетный катер «Р-257», базовый тральщик «Леонид Соболев», десантный корабль «Калининград», судно связи «Василий Татищев» и таможенное судно «Дмитрий Шишков».

Всего в параде будут задействованы до 40 кораблей и катеров. Руководить парадом в Балтийске будет командующий Балтийским флотом вице-адмирал Александр Носатов.