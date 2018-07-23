Калининградская таможня обнаружила более тонны санкционных продуктов

Калининград, 23 июля. Сотрудники калининградской таможни изъяли более тонны санкционных молока, сыра и мяса с оптового склада. Об этом сообщает пресс-служба Калининградской областной таможни.

По данным ведомства, на оптовом складе хранились около 1,1 тонны сыромолочной продукции и 221 кг мяса из Италии и Польши. Товары включены в список запрещенных к ввозу в страну согласно постановлению правительства РФ. Согласно закону, продукты подлежат уничтожению.

Напомним, с марта 2018 года штраф за реализацию санкционных продуктов составляет 4 тысячи рублей для физических лиц, а при повторном нарушении – 5 тысяч рублей.