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Фасад здания калининградского правительства отреставрируют за 14,7 млн рублей
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    Фасад здания калининградского правительства отреставрируют за 14,7 млн рублей

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    Фасад здания калининградского правительства отреставрируют за 14,7 млн рублей

    Калининград, 23 июля. В Калининграде на ремонт фасада здания регионального правительства на улице Дмитрия Донского потратят 14,7 млн рублей. Информация об это появилась на портале госзакупок.

    Заказчик «Центр материально-технического обеспечения органов государственной власти» ищет подрядчика на выполнение ремонтных работ на фасаде здания. На данные нужды из областного бюджета выделят 14,7 млн рублей.

    Подрядчика определят на конкурсной основе в середине августа. Победитель обязуется приступить к работам не позднее чем через три дня после подписания контракта. Работы должны быть выполнены в срок до 25 декабря 2018 года.

    Здание правительства Калининградской области является объектом культурного наследия регионального значения, его построили в 1928 году. Ремонтные работы предполагают замену окон и дверей, реставрацию кирпичной кладки, восстановление штукатурки и ремонт в цоколе здания.

    Автор: Софья Куликова
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