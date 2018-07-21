Отреставрированный Дом молодежи открылся в Калининграде

Калининград, 21 июля. Дом молодежи начал свое работу в Калининграде. Соответствующую информацию передает «Клопс» со ссылкой на данные, полученные в пресс-службе администрации города.

Новый комплекс открылся на улице Князева после реконструкции, на которую выделили порядка 12 миллионов рублей, в первые часы празднования Дня города.

Теперь в Доме молодежи одновременно могут заниматься около 300 человек в конференц-залах, арт-пространствах и других помещениях. Также в центре есть открытый кинотеатр.