Стало известно, когда откроют новый променад в Светлогорске
Калининград, 18 мая. Новый променад в Светлогорске планируют открыть в следующем месяце.
Соответствующую информацию передает «Клопс» со ссылкой на данные губернатора Калининградской области Антона Алиханова, озвученные в рамках рабочего визита в Светлогорск.
«Темп подрядчик нарастил, уже около 300 человек работают. Сейчас будут наращивать еще по мере необходимости отделочных работ. В принципе, сложностей нет, надеюсь, в течение месяца работы будут завершены», — отметил Алиханов.
В настоящее время специалисты бетонируют поверхность, в ближайшие дни будет завершена работа по подводке нового объекта к старому променаду. Также глава региона подчеркнул, что открытие задерживается из-за проблем со склоном у гостиницы «Русь».
«На участке около отеля «Русь» сложная аварийная ситуация. Может быть, выделим деньги дополнительные на этот объект. С таким вот аварийным участком склона мы не можем использовать променад полноценно. Нам придется его частично перекрывать, нельзя рисковать жизнью и здоровьем людей», — подытожил Антон Алиханов.