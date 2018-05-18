Стало известно, когда откроют новый променад в Светлогорске

Калининград, 18 мая. Новый променад в Светлогорске планируют открыть в следующем месяце.

Соответствующую информацию передает «Клопс» со ссылкой на данные губернатора Калининградской области Антона Алиханова, озвученные в рамках рабочего визита в Светлогорск.

«Темп подрядчик нарастил, уже около 300 человек работают. Сейчас будут наращивать еще по мере необходимости отделочных работ. В принципе, сложностей нет, надеюсь, в течение месяца работы будут завершены», — отметил Алиханов.

В настоящее время специалисты бетонируют поверхность, в ближайшие дни будет завершена работа по подводке нового объекта к старому променаду. Также глава региона подчеркнул, что открытие задерживается из-за проблем со склоном у гостиницы «Русь».