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Стало известно, когда откроют новый променад в Светлогорске
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    Стало известно, когда откроют новый променад в Светлогорске

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    Стало известно, когда откроют новый променад в Светлогорске

    Калининград, 18 мая. Новый променад в Светлогорске планируют открыть в следующем месяце.

    Соответствующую информацию передает «Клопс» со ссылкой на данные губернатора Калининградской области Антона Алиханова, озвученные в рамках рабочего визита в Светлогорск.  

    «Темп подрядчик нарастил, уже около 300 человек работают. Сейчас будут наращивать еще по мере необходимости отделочных работ. В принципе, сложностей нет, надеюсь, в течение месяца работы будут завершены»,  — отметил Алиханов.

    В настоящее время специалисты бетонируют поверхность, в ближайшие дни будет завершена работа по подводке нового объекта к старому променаду. Также глава региона подчеркнул, что открытие задерживается из-за проблем со склоном у гостиницы «Русь».

    «На участке около отеля «Русь» сложная аварийная ситуация. Может быть, выделим деньги дополнительные на этот объект. С таким вот аварийным участком склона мы не можем использовать променад полноценно. Нам придется его частично перекрывать, нельзя рисковать жизнью и здоровьем людей»,  — подытожил Антон Алиханов.

    Автор: Алексей Громов
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