С начала года восемь человек утонули в Калининградской области



Калининград, 17 мая. Это на 33% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Как сообщает пресс-служба регионального управления МЧС, с начала года спасатели МЧС получили информацию о восьми утопленниках. Показатель повысился в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 33%.

Всего за 2018 год на водоемах Калининградской области произошло 19 инцидентов. Последнее сообщение об утонувшем поступило 15 мая. В Верхнем озере утонул 22-летний калининградец. Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.

Статистику за текущих год подвели сегодня, 17 мая, на оперативном совещании в правительстве Калининградской области.