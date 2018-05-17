Меню
Происшествия
С начала года восемь человек утонули в Калининградской области
Политика
Захарова — «партнерам»: Не удивитесь, если с вашими журналистами поступят так же, как с Вышинским?
Следующая новость
Загрузка...

    С начала года восемь человек утонули в Калининградской области

    51

    С начала года восемь человек утонули в Калининградской области
    Калининград, 17 мая. Это на 33% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

    Как сообщает пресс-служба регионального управления МЧС, с начала года спасатели МЧС получили информацию о восьми утопленниках. Показатель повысился в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 33%.

    Всего за 2018 год на водоемах Калининградской области произошло 19 инцидентов. Последнее сообщение об утонувшем поступило 15 мая. В Верхнем озере утонул 22-летний калининградец. Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.

    Статистику за текущих год подвели сегодня, 17 мая, на оперативном совещании в правительстве Калининградской области.

    Автор: Софья Куликова
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.