Алиханов призвал рациональнее использовать Астрономический бастион в Калининграде



Калининград, 17 мая. Астрономический бастион находится в аренде. Арендатор задолжал городу более 10 миллионов рублей и выставил здание на Авито.

Губернатор Антон Алиханов отметил, что здание находится в полумертвом состоянии. Арендатор здания, компания Асана Нюдюрбегова, задолжала городу более 10 миллионов рублей. Компания объявлена банкротом, однако возвращать долг город не спешит. Об этом сообщает «Калининград.ру».

«Этот объект находился на Avito, с предложением о его продаже почти за 4 миллиона евро. При этом, у этого товарища есть большие долги перед муниципалитетом — более 10 миллионов рублей. Странная ситуация, что муниципалитет не ведет работы по взысканию долгов», — заметил Алиханов.

Губернатор считает, что бастион XIX века, являющийся объектом культурного наследия регионального значения, мог бы использоваться более качественно.