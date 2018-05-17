В Калининграде загорелась баня на улице Суворова  

Калининград, 17 мая. Посетителей бани №2 эвакуировали из-за пожара.

О возгорании в бане №2 на улице Суворова сообщили очевидцы. Сообщение поступило в управление МЧС в 19.22. В 19.27 пожарные уже были на месте происшествия. В операции были задействованы четыре пожарных расчета. Огонь удалось потушить уже к 19.53, на данный момент работы продолжаются. Об этом сообщает «Клопс».

Из помещения бани №2 были эвакуированы посетители, при происшествии никто не пострадал. Сейчас сотрудники МЧС устанавливают обстоятельства произошедшего и причину возгорания.

Ранее стало известно, что с начала 2018 года в водоемах Калининградской области утонули восемь человек, что значительно выше показателей за аналогичный период прошлого года.