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Ветропарк обеспечит Калининград электроэнергией уже в июне
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    Ветропарк обеспечит Калининград электроэнергией уже в июне

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      Ветропарк обеспечит Калининград электроэнергией уже в июне
    Калининград, 17 мая. Ветряные мельницы обеспечат энергией инфраструктуру города во время ЧМ-2018.

    Альтернативная экологическая энергия сможет обеспечить часть инфраструктуры Калининграда. Об этом сообщает «Вести – Калининград».

    Заместитель министра энергетики России Андрей Черезов побывал с рабочим визитом на стадионе «Калининград». Он отметил, что на данном этапе важным вопросом является уличное освещение. Москва активно реконструирует свои сети по линии освещения. Вариант с ветряными мельницами может стать успешным и экономически целесообразным.

    Генеральный директор ОАО «Янтарьэнерго» Игорь Маковскиймсообщил, что ветропарк способен обеспечить часть электроэнергии вокруг стадиона во время ЧМ-2018. Ветряные мельницы заработают уже в июне этого года.

    Также Андрей Черезов подчеркнул, что в Калининградской области есть большой потенциал для использования альтернативных возобновляемых ресурсов энергии.
     

    Автор: Софья Куликова
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