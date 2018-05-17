  Ветропарк обеспечит Калининград электроэнергией уже в июне



Калининград, 17 мая. Ветряные мельницы обеспечат энергией инфраструктуру города во время ЧМ-2018.

Альтернативная экологическая энергия сможет обеспечить часть инфраструктуры Калининграда. Об этом сообщает «Вести – Калининград».

Заместитель министра энергетики России Андрей Черезов побывал с рабочим визитом на стадионе «Калининград». Он отметил, что на данном этапе важным вопросом является уличное освещение. Москва активно реконструирует свои сети по линии освещения. Вариант с ветряными мельницами может стать успешным и экономически целесообразным.

Генеральный директор ОАО «Янтарьэнерго» Игорь Маковскиймсообщил, что ветропарк способен обеспечить часть электроэнергии вокруг стадиона во время ЧМ-2018. Ветряные мельницы заработают уже в июне этого года.

Также Андрей Черезов подчеркнул, что в Калининградской области есть большой потенциал для использования альтернативных возобновляемых ресурсов энергии.

