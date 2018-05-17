Спортивный парк появится возле стадиона «Балтика» в Калининграде



Калининград, 17 мая. Мэр Калининграда Алексей Силанов сообщил, что территорию возле стадиона «Балтика» приведут в порядок, в том числе отреставрируют фонтан.

Фонтан на проспекте Мира не собираются ликвидировать. Территорию возле стадиона намерены благоустроить. Об этом сообщил глава Калининграда Алексей Силанов в прямом эфире радио «Комсомольская правда — Калининград».

«На территории стадиона «Балтика» будет организован спортивный парк. Фонтан включен в планы развития территории. Этот фонтан надо приводить в порядок, сохранив историческое прошлое», — завил глава города.

Силанов подчеркнул, что фонтан внешне должен соответствовать современным стандартам. Также мэр заявил, что в Калининграде нужно развивать все то, что интересно жителям города. Задача властей города – реализовать запросы населения.