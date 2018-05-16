Дети застряли в недостроенном доме под Калининградом, пытаясь спасти котенка 



Калининград, 16 мая. В Пионерском дети позвонили в «112» с просьбой о помощи вечером 13 мая.

В Центр обработки вызовов поступил вызов из Пионерского с просьбой о помощи. Дети застряли на втором этаже недостроенного дома, пытаясь спасти котенка. Об этом сообщает система «112» на странице «ВКонтакте».

Как рассказали участники событий, они услышали мяуканье из недостроенного дома и полезли спасать животное. Котенка нашли на втором этаже, но деревянная лестница, по которой они поднялись, упала. Самостоятельно дети спуститься не смогли и позвонили в систему «112».

На вызов выехали спасательные служба, однако еще до приезда спасателей детям помогли спуститься прохожие.

