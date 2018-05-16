Меню
Происшествия
Дети застряли в недостроенном доме под Калининградом, пытаясь спасти котенка 
Политика
Патрушев оценил боевую подготовку и участие Дальней авиации ВКС РФ в операциях в Сирии
Следующая новость
Загрузка...

    Дети застряли в недостроенном доме под Калининградом, пытаясь спасти котенка 

    56

    Дети застряли в недостроенном доме под Калининградом, пытаясь спасти котенка 
    Калининград, 16 мая. В Пионерском дети позвонили в «112» с просьбой о помощи вечером 13 мая.

    В Центр обработки вызовов поступил вызов из Пионерского с просьбой о помощи. Дети застряли на втором этаже недостроенного дома, пытаясь спасти котенка. Об этом сообщает система «112» на странице «ВКонтакте».

    Как рассказали участники событий, они услышали мяуканье из недостроенного дома и полезли спасать животное. Котенка нашли на втором этаже, но деревянная лестница, по которой они поднялись, упала. Самостоятельно дети спуститься не смогли и позвонили в систему «112».

    На вызов выехали спасательные служба, однако еще до приезда спасателей детям помогли спуститься прохожие.
     

    Автор: Софья Куликова
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.