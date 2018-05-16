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Экс-мэр Калининграда Ярошук поборется за мандат депутата Госдумы
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    Экс-мэр Калининграда Ярошук поборется за мандат депутата Госдумы

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    Экс-мэр Калининграда Ярошук поборется за мандат депутата Госдумы
    Калининград, 16 мая. Александр Ярошук будет участвовать в праймериз «Единой России» по выборам в Госдуму.

    Экс-мэр Калининграда Александр Ярошук подал заявку на участие в предварительном голосовании «Единой России» по выбору кандидата в Госдуму по одномандатному округу №98. Об этом сообщает сайт регионального отделения партии.

    Кроме Ярошука в праймериз примут участие депутат Горсовета Калининграда Алексей Сагайдак, президент КРОО «Трезвые поколения» Валерий Нестеров, глава Озёрского округа Владислав Никоноров и менеджер по работе с персоналом КРОО «Родной Калининград» Елена Карпова. Участники предварительного голосования встретятся на дебатах. 

    Ранее депутатом Госдумы от округа № 98 ранее был Алексей Силанов. Он сложил полномочия депутата в связи с назначением на должность главы Калининграда вместо Александра Ярошука.

    Автор: Софья Куликова
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