Экс-мэр Калининграда Ярошук поборется за мандат депутата Госдумы



Калининград, 16 мая. Александр Ярошук будет участвовать в праймериз «Единой России» по выборам в Госдуму.

Экс-мэр Калининграда Александр Ярошук подал заявку на участие в предварительном голосовании «Единой России» по выбору кандидата в Госдуму по одномандатному округу №98. Об этом сообщает сайт регионального отделения партии.

Кроме Ярошука в праймериз примут участие депутат Горсовета Калининграда Алексей Сагайдак, президент КРОО «Трезвые поколения» Валерий Нестеров, глава Озёрского округа Владислав Никоноров и менеджер по работе с персоналом КРОО «Родной Калининград» Елена Карпова. Участники предварительного голосования встретятся на дебатах.

Ранее депутатом Госдумы от округа № 98 ранее был Алексей Силанов. Он сложил полномочия депутата в связи с назначением на должность главы Калининграда вместо Александра Ярошука.