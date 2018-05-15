ТЦ «Акрополь» в Калининграде закрыли по решению суда

Калининград, 15 мая. Торговый центр «Акрополь» в Калининграде закрыли по решению суда. Об этом сообщает «Клопс» со ссылкой на данные, полученные в пресс-службе Центрального районного суда.

Прокурорская проверка показала, что в торговом центре «Акрополь», расположенном на улице Профессора Баранова, допущен ряд нарушений требований пожарной безопасности. Соответствующий иск о закрытии ТЦ направила прокуратура в суд.

Однако, как передает издание, утром магазин работал, а работники сообщили, что закрыть ТЦ должны после 15:00 часов.

Напомним, деятельность торгового комплекса «Мега Сити» в Калининграде приостановлена по решению суда из-за обнаруженных недостатков.