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ТЦ «Акрополь» в Калининграде закрыли по решению суда
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    ТЦ «Акрополь» в Калининграде закрыли по решению суда

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    ТЦ «Акрополь» в Калининграде закрыли по решению суда

    Калининград, 15 мая. Торговый центр «Акрополь» в Калининграде закрыли по решению суда. Об этом сообщает «Клопс» со ссылкой на данные, полученные в пресс-службе Центрального районного суда.

    Прокурорская проверка показала, что в торговом центре «Акрополь», расположенном на улице Профессора Баранова, допущен ряд нарушений требований пожарной безопасности. Соответствующий иск о закрытии ТЦ направила прокуратура в суд.

    Однако, как передает издание, утром магазин работал, а работники сообщили, что закрыть ТЦ должны после 15:00 часов. 

    Напомним, деятельность торгового комплекса «Мега Сити» в Калининграде приостановлена по решению суда из-за обнаруженных недостатков.

    Автор: Алексей Громов
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