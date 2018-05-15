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Аэропорт «Храброво» эвакуировали в Калининграде
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    Аэропорт «Храброво» эвакуировали в Калининграде

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    Аэропорт «Храброво» эвакуировали в Калининграде

    Калининград, 15 мая. Калининградский аэропорт «Храброво» эвакуировали из-за ложного срабатывания пожарной сигнализации.

    Соответствующую информацию передают городские издания со ссылкой на данные, полученные от представителя дирекции авиаузла.

    «Сработала пожарная сигнализация, прошла эвакуация, согласно инструкции», — цитирует ТАСС представителя дирекции.

    В настоящее время аэропорт «Храброво» работает в штатном режиме, пассажиры и работники воздушной гавани вернулись в здание аэровокзала.

    Напомним, представители региональных органов власти примут участие в форуме «Среда для жизни», который пройдет в период с 18 по 19 мая в Калининграде.

    Автор: Алексей Громов
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