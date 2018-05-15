Аэропорт «Храброво» эвакуировали в Калининграде
Калининград, 15 мая. Калининградский аэропорт «Храброво» эвакуировали из-за ложного срабатывания пожарной сигнализации.
Соответствующую информацию передают городские издания со ссылкой на данные, полученные от представителя дирекции авиаузла.
«Сработала пожарная сигнализация, прошла эвакуация, согласно инструкции», — цитирует ТАСС представителя дирекции.
В настоящее время аэропорт «Храброво» работает в штатном режиме, пассажиры и работники воздушной гавани вернулись в здание аэровокзала.
Напомним, представители региональных органов власти примут участие в форуме «Среда для жизни», который пройдет в период с 18 по 19 мая в Калининграде.