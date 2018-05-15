Форум «Среда для жизни» состоится в Калининграде

Калининград, 15 мая. Представители региональных органов власти примут участие в форуме «Среда для жизни», который пройдет в период с 18 по 19 мая в Калининграде.

Как сообщает информационное агентство RuNews24.ru, архитекторы и представители региональных органов власти примут участие в форуме «Среда для жизни», в рамках которого обсудят вопросы, связанные с изменениями в СНИПах.

Отметим, что мероприятие пройдет в период с 18 по 19 мая. Главная цель форума заключается в налаживании диалога между властью и девелоперским сообществом.

Планируется, что в форуме примут участие заместитель председателя правительства России Игорь Шувалов, Министр строительства и ЖКХ Михаил Мень, губернатор Калининградской области Антон Алиханов, генеральный директор ДОМ.РФ Александр Плутник, подчеркивают «Вести.Калининград».