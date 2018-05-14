Калининград, 14 мая. Жители Калининграда бесплатно проверили уровень сахара в крови в рамках акции, приуроченной к году борьбы с диабетом. Об этом сообщает портал «Вести - Калининград».

Организатором акции, которая длилась три часа, выступило министерство здравоохранения Калининградской области при поддержке общественных пациентских организаций.

Так, жители города смогли бесплатно проверить уровень сахара в крови на площадке перед спортивным комплексом «Янтарный», а именно на улице Согласия, дом 39.

Отметим, что акция прошла в рамках объявленному в Калининградской области году борьбы с сахарным диабетом.

Ранее сообщалось о том, что солнечные часы на Нижнем озере в Калининграде планируют открыть после ремонта к ЧМ-2018.