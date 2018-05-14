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Жители Калининграда бесплатно проверили уровень сахара в крови
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    Жители Калининграда бесплатно проверили уровень сахара в крови

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    Жители Калининграда бесплатно проверили уровень сахара в крови

    Калининград, 14 мая. Жители Калининграда бесплатно проверили уровень сахара в крови в рамках акции, приуроченной к году борьбы с диабетом. Об этом сообщает портал «Вести - Калининград».

    Организатором акции, которая длилась три часа, выступило министерство здравоохранения Калининградской области при поддержке общественных пациентских организаций.

    Так, жители города смогли бесплатно проверить уровень сахара в крови на площадке перед спортивным комплексом «Янтарный», а именно на улице Согласия, дом 39.

    Отметим, что акция прошла в рамках объявленному в Калининградской области году борьбы с сахарным диабетом.

    Ранее сообщалось о том, что солнечные часы на Нижнем озере в Калининграде планируют открыть после ремонта к ЧМ-2018.

    Автор: Алексей Громов
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