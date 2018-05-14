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Ребенок пострадал при столкновении двух иномарок в Калининграде
Общество
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    Ребенок пострадал при столкновении двух иномарок в Калининграде

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    Ребенок пострадал при столкновении двух иномарок в Калининграде

    Калининград, 14 мая. Дорожно-транспортное происшествие с участием двух иномарок произошло в Центральном районе Калининграда, пострадала четырехлетняя девочка. Об этом сообщает пресс-служба Управления МВД России по региону.

    Автомобильная авария произошла в воскресенье, 13 мая, текущего года около 13:15 часов дня на улице Большая Окружная в Центральном районе города. Автомобиль BMW, за рулем которого находился 22-летний водитель, столкнулся с Toyota, где находилась четырехлетняя девочка, получившая травмы.

    В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку по факту произошедшей аварии и устанавливают все обстоятельства случившегося.

    Автор: Алексей Громов
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