Ремонт солнечных часов на Нижнем озере стартовал в Калининграде

Калининград, 14 мая. Солнечные часы на Нижнем озере в Калининграде планируют открыть после ремонта к ЧМ-2018.

Соответствующую информацию передает «Клопс» со ссылкой на данные, полученные от читателей. Так, фотографии, на которых видно, что специалисты приступили к проведению ремонта солнечных часов, расположенных на Нижнем озере, прислали в редакцию издания.

Планируется, что открытие часов, ремонт которых стартовал в понедельник, 14 мая, по распоряжению главы города Алексея Силанова, состоится ближе к проведению чемпионата мира по футболу. Мэр подчеркнул, часы должны стать не только декоративным элементом, но и показывать точное время.