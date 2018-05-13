Меню
Общество
Здание офицерского казино переоборудуют в детско-юношеский центр в Калининградской области
Происшествия
Пять студентов погибли при обрушении моста в Пакистане
Следующая новость
Загрузка...

    Здание офицерского казино переоборудуют в детско-юношеский центр в Калининградской области

      /  Обновлено: 
    63

    Здание офицерского казино переоборудуют в детско-юношеский центр в Калининграде

    Калининград, 13 мая. Секции и кружки муниципального детско-юношеского центра разместятся в историческом особняке в Гусеве.

    Как сообщает пресс-центр правительства Калининградской области, губернатор региона Антон Алиханов посетил историческое здание в рамках рабочего выезда. Глава региона проинспектировал ход реставрационных работ.

    Здание офицерского казино внесено в список объектов культурного наследия регионального значения и на данный момент восстанавливается. В советское время в здании располагался военный гарнизон, здание поддерживали в порядке, что помогло сохранить его первозданный вид.

    Средства на реконструкцию здания выделили согласно распоряжению президента в объеме 26,5 млн рублей.

    «В здании проведен в частности демонтаж полов, кровли, штукатурки, внутренних сетей электро- и теплоснабжения. По информации местных властей и подрядчика, завершить реконструкцию планируется в ноябре», — сообщает пресс-служба правительства региона.

    После реконструкции в здании расположится гусевский ДЮЦ, в котором занимаются более 3 тысяч человек.

    Автор: Софья Куликова
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.