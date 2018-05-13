Здание офицерского казино переоборудуют в детско-юношеский центр в Калининградской области

Калининград, 13 мая. Секции и кружки муниципального детско-юношеского центра разместятся в историческом особняке в Гусеве.

Как сообщает пресс-центр правительства Калининградской области, губернатор региона Антон Алиханов посетил историческое здание в рамках рабочего выезда. Глава региона проинспектировал ход реставрационных работ.

Здание офицерского казино внесено в список объектов культурного наследия регионального значения и на данный момент восстанавливается. В советское время в здании располагался военный гарнизон, здание поддерживали в порядке, что помогло сохранить его первозданный вид.

Средства на реконструкцию здания выделили согласно распоряжению президента в объеме 26,5 млн рублей.

«В здании проведен в частности демонтаж полов, кровли, штукатурки, внутренних сетей электро- и теплоснабжения. По информации местных властей и подрядчика, завершить реконструкцию планируется в ноябре», — сообщает пресс-служба правительства региона.

После реконструкции в здании расположится гусевский ДЮЦ, в котором занимаются более 3 тысяч человек.