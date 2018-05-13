Меню
Происшествия
ДТП с тремя машинами собрало пробку на въезде в Гурьевск
Происшествия
Пять студентов погибли при обрушении моста в Пакистане
Следующая новость
Загрузка...

    ДТП с тремя машинами собрало пробку на въезде в Гурьевск

    147

    ДТП с тремя машинами собрало пробку на въезде в Гурьевск

    Калининград, 13 мая. Согласно сервису «Яндекс. Пробки», движение затруднено по Большой Окружной до Гурьевского кольца, и на Калининградском шоссе.

    Очевидцы в социальных сетях сообщают, что на въезде в Гурьевск произошло ДТП с участие трех машин. Авария произошла около 14.30 и собрала пробка на несколько километров. Детали аварии пока не уточняются.

    По данным «Яндекс. Пробки», автомобилисты смогли покинуть затор только спустя два часа. Движение по Большой Окружной до Гурьевского кольца было затруднено, скорость движения составила 10 км/ч. С той же скоростью двигалось Калининградские шоссе на въезд в Гурьевск. Скорость потока в Васильково упала до 3 км/ч.

    Автор: Софья Куликова
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.