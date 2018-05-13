ДТП с тремя машинами собрало пробку на въезде в Гурьевск

Калининград, 13 мая. Согласно сервису «Яндекс. Пробки», движение затруднено по Большой Окружной до Гурьевского кольца, и на Калининградском шоссе.

Очевидцы в социальных сетях сообщают, что на въезде в Гурьевск произошло ДТП с участие трех машин. Авария произошла около 14.30 и собрала пробка на несколько километров. Детали аварии пока не уточняются.

По данным «Яндекс. Пробки», автомобилисты смогли покинуть затор только спустя два часа. Движение по Большой Окружной до Гурьевского кольца было затруднено, скорость движения составила 10 км/ч. С той же скоростью двигалось Калининградские шоссе на въезд в Гурьевск. Скорость потока в Васильково упала до 3 км/ч.