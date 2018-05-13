В Калининграде запертый в квартире ребенок поджег балкон

Калининград, 13 мая. На Московском проспекте загорелся балкон жилого дома. Как сообщают очевидцы, пожар устроил ребенок, которого оставили дома одного.

В пресс-службе МЧС подтвердили, что пожар возник на балконе. На момент возгорания в квартире находился один ребенок. Мальчик при пожаре не пострадал, его осмотрели врачи скорой помощи. Для тушения пожара использовали три единицы техники. Огонь вскоре удалось ликвидировать.

На данный момент причина пожара устанавливается. Известно, что мальчик поджег что-то на балконе, остальные обстоятельства выясняют сотрудники МЧС.

Как сообщают очевидцы, родители заперли ребенка в квартире, чтобы он не ушел гулять пока их нет дома.