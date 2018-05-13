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Полиция Калининграда нашла пропавшего 12-летнего мальчика       
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    Полиция Калининграда нашла пропавшего 12-летнего мальчика       

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     Полиция Калининграда нашла пропавшего 12-летнего мальчика             

    Калининград, 13 мая. Сотрудники правоохранительных органов нашли мальчика, который пропал в пятницу.

    Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД, подросток не вернулся домой из школы в пятницу, 11 мая. Сообщение о пропаже ребенка поступило в полицию в воскресенье, 13 мая, в 00.20. Сотрудники разослали ориентировку о розыске всем патрульным и приступили к поискам.

    Мальчика обнаружили на улице Гагарина, 12-летний подросток загулял с друзьями и не вернулся домой.

    Инспекторы провели профилактическую беседу с родителями мальчика и отпустили домой.

    Автор: Софья Куликова
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