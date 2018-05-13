Под Калининградом сгорел вагончик с 37 ульями

Калининград, 13 мая. В поселке Веселовка сгорел деревянный вагончик, в котором располагались 37 ульев. Причины пожара уточняются.

Как сообщает НИА «Калининград», в поселке Веселовка Черняховского городского округа накануне, 12 мая, произошло возгорание. На улице Новоселова выгорел деревянный вагончик, в котором разводили пчел.

Пожар произошел около 17 часов в светлое время суток. В вагончике не было проведено электричество, поэтому короткое замыкание не могло стать причиной пожара. Истинная причина возгорания уточняется сотрудниками МЧС по Калининградской области.

Для тушения возгорания был направлен расчет ПСЧ-11 в составе трех человек. При пожаре никто не пострадал.