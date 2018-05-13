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Под Калининградом сгорел вагончик с 37 ульями
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    Под Калининградом сгорел вагончик с 37 ульями

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    Под Калининградом сгорел вагончик с 37 ульями

    Калининград, 13 мая. В поселке Веселовка сгорел деревянный вагончик, в котором располагались 37 ульев. Причины пожара уточняются.

    Как сообщает НИА «Калининград», в поселке Веселовка Черняховского городского округа накануне, 12 мая, произошло возгорание. На улице Новоселова выгорел деревянный вагончик, в котором разводили пчел.

    Пожар произошел около 17 часов в светлое время суток. В вагончике не было проведено электричество, поэтому короткое замыкание не могло стать причиной пожара. Истинная причина возгорания уточняется сотрудниками МЧС по Калининградской области.

    Для тушения возгорания был направлен расчет ПСЧ-11 в составе трех человек. При пожаре никто не пострадал.

    Автор: Софья Куликова
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