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Полпред президента в СЗФО посетил матч открытия стадиона «Калининград»
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    Полпред президента в СЗФО посетил матч открытия стадиона «Калининград»

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    Полпред президента в СЗФО посетил матч открытия стадиона «Калининград»
    Калининград, 13 мая. В ходе рабочего визита в Калининград Александр Беглов посетил Балтийск, встретился с губернатором региона и посмотрел футбол на новом стадионе.

    Как сообщает пресс-служба правительства Калининградской области, встреча полномочного представителя президента России в СЗФО Александра Беглова с губернатором Калининградской области Антом Алихановым состоялась накануне, 12 мая. 

    Беглов поблагодарил представителей власти региона за ответственную работу по проведению президентской кампании в марте 2018 года. Также на встрече обсуждались пути и механизмы реализации майского указа президента России. Решено создать рабочую группу в составе представителей правительства, думы и муниципалитета для разработки программ развития.

    В рамках визита в Калининградскую область полпред Александр Беглов побывал в Балтийске, встретился с офицерами Балтфлота и обсудил вопросы социального развития города. После, Беглов посетил матч на новом стадионе «Калининград».
     

    Автор: Софья Куликова
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