Полпред президента в СЗФО посетил матч открытия стадиона «Калининград»



Калининград, 13 мая. В ходе рабочего визита в Калининград Александр Беглов посетил Балтийск, встретился с губернатором региона и посмотрел футбол на новом стадионе.

Как сообщает пресс-служба правительства Калининградской области, встреча полномочного представителя президента России в СЗФО Александра Беглова с губернатором Калининградской области Антом Алихановым состоялась накануне, 12 мая.

Беглов поблагодарил представителей власти региона за ответственную работу по проведению президентской кампании в марте 2018 года. Также на встрече обсуждались пути и механизмы реализации майского указа президента России. Решено создать рабочую группу в составе представителей правительства, думы и муниципалитета для разработки программ развития.

В рамках визита в Калининградскую область полпред Александр Беглов побывал в Балтийске, встретился с офицерами Балтфлота и обсудил вопросы социального развития города. После, Беглов посетил матч на новом стадионе «Калининград».

