Калининградская «Балтика» выиграла «Тюмень» в последнем матче сезона

Калининград, 13 мая. ФК «Балтика» одержала уверенную поеду в последнем матче сезона, обыграв «Тюмень» со счетом 3:1. Теперь калининградцы занимают пятое место в ФНЛ.

В субботу, 12 мая, прошел первый официальный матч на новом стадионе «Калининград». За участие в первенстве ФНЛ поборолись «Балтика» и «Тюмень».

Завершающий матч сезона 2017-2018 годов выдался зрелищным, ФК «Балтика» продемонстрировал слаженную работу команды и одержал победу со счетом 3:1.

Первый гол на 17 минуте забил центральный защитник «Балтики» Виталий Шахов. Но на 51 минуте нападающий «Тюмени» Александр Ставлец сравнял счет. Второй гол в ворота «Тюмени» отправил также Виталий Шахов на 76 минуте. И завершающий третий гол принадлежит нападающему «Балтики» Антону Кобялко.

Перед началом матча прошло официальное открытие стадиона «Калининград», в ходе которого выступила и.о. вице-премьер правительства России Ольга Голодец.

Как стало известно ранее, игру посетили около 31 тысячи болельщиков.