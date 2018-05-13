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Калининградская «Балтика» выиграла «Тюмень» в последнем матче сезона
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    Калининградская «Балтика» выиграла «Тюмень» в последнем матче сезона

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    Калининградская «Балтика» выиграла «Тюмень» в последнем матче сезона

    Калининград, 13 мая. ФК «Балтика» одержала уверенную поеду в последнем матче сезона, обыграв «Тюмень» со счетом 3:1. Теперь калининградцы занимают пятое место в ФНЛ.

    В субботу, 12 мая, прошел первый официальный матч на новом стадионе «Калининград». За участие в первенстве ФНЛ поборолись «Балтика» и «Тюмень».

    Завершающий матч сезона 2017-2018 годов выдался зрелищным, ФК «Балтика» продемонстрировал слаженную работу команды и одержал победу со счетом 3:1.

    Первый гол на 17 минуте забил центральный защитник «Балтики» Виталий Шахов. Но на 51 минуте нападающий «Тюмени» Александр Ставлец сравнял счет. Второй гол в ворота «Тюмени» отправил также Виталий Шахов на 76 минуте. И завершающий третий гол принадлежит нападающему «Балтики» Антону Кобялко.

    Перед началом матча прошло официальное открытие стадиона «Калининград», в ходе которого выступила и.о. вице-премьер правительства России Ольга Голодец.

    Как стало известно ранее, игру посетили около 31 тысячи болельщиков.

    Автор: Софья Куликова
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