Калининградцы выстояли огромную очередь и на шаттлы до стадиона
Калининград, 12 мая. В Калининграде желающие попасть на матч открытия стадиона простояли в очередях на шаттлы.
Как сообщают «Новый Калининград», люди собрались на Северном и Южном вокзалах и на улице Суздальской. Очевидцы сообщили, что количество автобусов-шаттлов до стадиона было недостаточное. Также поступили жалобы на отсутствие указателей или других ориентиров в городе.
На Суздальской улице болельщики не нашли ни одного знака, а асфальтированная дорога перешла в проселочную. Как оказалось, нужно было пройти дальше и таким образом попасть на парковку.
Кроме того, из-за проведения матча в городе перекрыли некоторые улицы. Город парализовали пробки.
Ранее стало известно сколько болельщиков посетили матч открытие стадиона «Калининград».