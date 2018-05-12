Пожар охватил балконы дома на Ленинском проспекте в Калининграде

Калининград, 12 мая. В доме на Ленинском проспекте полыхает балкон. На место выехали сотрудники МЧС.

Очевидцы поделились в соцсетях видео, на котором видно, как на втором этаже дома горит балкон. Пламя распространилось на близлежащие балконы этажом выше. Столб черного дыма поднимался на несколько метров.

Возгорание произошло около 13.00 в пятиэтажном доме на пересечении Ленинского проспекта и улицы Портовой.

Прибывшие сотрудники МЧС справились с огнем и вскоре возгорание потушили. Что послужило причиной возгорания пока не известно, обстоятельства пожара устанавливаются.

По мнению очевидцев, балкон пятиэтажки мог загореться из-за непотушенного окурка. Сейчас в Калининграде установилась теплая погода, поэтому уровень пожароопасности повысился. Сотрудники МЧС убедительно просят соблюдать правила пожарной безопасности.