Открытие стадиона «Калининград» посетили более 31 тысячи человек

Калининград, 12 мая. Матч открытия стадиона «Калининград» состоялся сегодня, 12 мая. Игра «Балтика» — «Тюмень» привлекла 31 225 болельщиков.

Вице-премьер регионального правительства Александр Рольбинов поделился впечатлениями о матче и рассказал о технических достижениях стадиона.

«По официальным данным сегодня на стадионе присутствовали 31 225 человек. Вся билетная программа была рассчитана таким образом, что части билетов поступила в продажу, а часть — раздавалась», — сообщил Рольбинов «Калиниград.ру».

Также он отметил, что все болельщики смогли покинуть стадион в течение 15 минут.

На новом стадионе «Калининград» прошел матч первенства ФНЛ. По результатам игры «Балтика» обошла «Тюмень» со счётом 3:1.