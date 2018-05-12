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Открытие стадиона «Калининград» посетили более 31 тысячи человек
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    Открытие стадиона «Калининград» посетили более 31 тысячи человек

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    Открытие стадиона «Калининград» посетили более 31 тысячи человек

    Калининград, 12 мая. Матч открытия стадиона «Калининград» состоялся сегодня, 12 мая. Игра «Балтика» — «Тюмень» привлекла 31 225 болельщиков.

    Вице-премьер регионального правительства Александр Рольбинов поделился впечатлениями о матче и рассказал о технических достижениях стадиона.

    «По официальным данным сегодня на стадионе присутствовали 31 225 человек. Вся билетная программа была рассчитана таким образом, что части билетов поступила в продажу, а часть — раздавалась», — сообщил Рольбинов «Калиниград.ру».

    Также он отметил, что все болельщики смогли покинуть стадион в течение 15 минут.

    На новом стадионе «Калининград» прошел матч первенства ФНЛ. По результатам игры «Балтика» обошла «Тюмень» со счётом 3:1.

    Автор: Софья Куликова
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