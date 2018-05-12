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«Красная линия» поможет туристам ориентироваться в Калининграде
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    «Красная линия» поможет туристам ориентироваться в Калининграде

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    «Красная линия» поможет туристам ориентироваться в Калининграде
    Калининград, 12 мая. Навигационный проект «Красная линия» поможет туристам найти дорогу до стадиона, фан-зоны или вокзала.

    Как сообщил министр по культуре и туризму Андрей Ермак «Комсомольской правде», в Калининграде запустят навигационный проект «Красная линия» для иностранных туристов, которые приедут на ЧМ-2018.

    «Ступив на эту линию человек, даже если он обладает минимальными знаниями города и не ориентируется в Калининграде, легко найдет направление к стадиону. Идя по этой красной линии, можно дойти до каких-то объектов», — рассказал министр.

    Помимо практического результата, проект привлечет внимание и своей необычностью. Линию нарисуют накануне чемпионата, чтобы ее не успели испортить.

    Ранее Андрей Ермак рассказал какой матч будет самым популярным в Калининграде. 

    Автор: Софья Куликова
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