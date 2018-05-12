Назван самый популярный у туристов матч ЧМ-2018 в Калининграде



Калининград, 12 мая. Министр по культуре и туризму области Андрей Ермак назвал самые популярные матчи ЧМ-2018 по статистике бронирования в отелях.

Самым посещаемым оказался матч Хорватия – Нигерия. Он наиболее популярен среди запросов туристов. Меньше всего болельщики хотят смотреть матч Сербия – Швейцария, затем на третьем месте по популярности среди туристов матч Испания – Марокко. На втором месте расположился, как ни странно, матч Англия – Бельгия.

Министр подчеркнул, что такое предположение можно сделать согласно данным статистики по бронированию в отелях.

«На Англии и Бельгии может быть гораздо больше людей, просто они не будут оставаться на ночь», — сообщил Андрей Ермак.

Также чиновник добавил, что информация пока неточная, так как туристы еще будут покупать билеты и бронировать номера в последнюю очередь накануне ЧМ-2018. Проблемы с размещением и вывозом туристов в регионе нет, потому что основная часть болельщиков – это калининградцы.