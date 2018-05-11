Мангал с открытым огнем обнаружили в торговом центре Калининграда

Калининград, 11 мая. Прокуратура Калининградской области обнаружила более полутора тысяч нарушений требований безопасности во время проверок 276 торговых центров.

Об этом сообщает «Клопс» со ссылкой на слова прокурора региона Сергея Хлопушина, озвученные на пресс-конференции, которая прошла в пятницу, 11 мая.

«Мы вынесли 121 представление об устранении нарушений. В суд направлены более 180 административных дел на сумму 243 тысячи рублей. Нам пришлось через суд закрыть 16 заведений из-за серьёзных нарушений», — сообщил Хлопушин.

Прокурор отметил, что в одном из помещений обнаружили мангал с открытым огнем. Также он подчеркнул, что также есть такие места массового скопления людей, где нарушений правил пожарной безопасности обнаружено не было.