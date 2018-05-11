Стало известно, когда откроют рабочее движение по Восточной эстакаде в Калининграде

Калининград, 11 мая. Новый мост Восточной эстакады в Калининграде будет введет в эксплуатацию после третьего тестового матча на стадионе ЧМ-2018.

Соответствующую информацию передает «Комсомольская правда — Калининград» со ссылкой на данные, полученные в пресс-службе областного правительства.

Так, новый мост Восточной эстакады будет задействован для доставки зрителей на первый тестовый матч, который пройдет на «Стадионе Калининград», в субботу, 12 мая.

«Мостовики выполнили объект в срок и с должным качеством. Это подтверждают результаты проведенной диагностики сооружения, которое будет служить автомобилистам не одно десятилетие», — сообщил заместитель председателя правительства Калининградской области Александр Рольбинов.

Рабочее движение по новому мосту будет открыто после проведения третьего тестового матча. В свою очередь, благоустройство территории завершится к ЧМ-2018.