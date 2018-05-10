Фестиваль авиационных и военных видов спорта пройдет в Калининграде

Калининград, 10 мая. Фестиваль авиационных, технических, военно-прикладных, служебно-прикладных видов спорта «Ускорение Девау» состоится в Калининграде.

Как сообщает «Клопс» со ссылкой на данные, полученные от организаторов фестиваля, в воскресенье, 20 мая, в период с 12:00 до 17:00 часов вечера пройдет мероприятие, посвященное авиационным, техническим, военно-прикладным, служебно-прикладным видам спорта.

Планируется, что фестиваль под названием «Ускорение Девау» пройдёт на территории аэродрома, которое носит аналогичное фестивалю название.

Для гостей подготовят тематические выставки ретроавтомобилей и военной техники, также их ожидают бесплатное угощение на полевой кухне.