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Фестиваль авиационных и военных видов спорта пройдет в Калининграде
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    Фестиваль авиационных и военных видов спорта пройдет в Калининграде

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    Фестиваль авиационных и военных видов спорта пройдет в Калининграде

    Калининград, 10 мая. Фестиваль авиационных, технических, военно-прикладных, служебно-прикладных видов спорта «Ускорение Девау» состоится в Калининграде.

    Как сообщает «Клопс» со ссылкой на данные, полученные от организаторов фестиваля, в воскресенье, 20 мая, в период с 12:00 до 17:00 часов вечера пройдет мероприятие, посвященное авиационным, техническим, военно-прикладным, служебно-прикладным видам спорта.

    Планируется, что фестиваль под названием «Ускорение Девау» пройдёт на территории аэродрома, которое носит аналогичное фестивалю название.

    Для гостей подготовят тематические выставки ретроавтомобилей и военной техники, также их ожидают бесплатное угощение на полевой кухне.

    Автор: Алексей Громов
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