Скрывший массовую гибель оленей фермер в Калининградской области получил штраф

Калининград, 10 мая. Директора хозяйства в Краснознаменском районе Калининградской области оштрафовали из-за скрытия факта массовой гибели оленей.

Как передает «Клопс» со ссылкой на данные, полученные в пресс-службе региональной прокуратуры, директор животноводческого фермерского хозяйства ООО «Серебряное копытце» получил штраф в размере 90 тысяч рублей после того, как была получена информация о массовой гибели оленей, о чем мужчина не уведомил Госветнадзор, нарушив российское законодательство.

Так, около 20 мёртвых животных находились в вольере с живыми и здоровыми оленями. Директор хозяйства, кроме того, не выполнил «ветеринарно-санитарные правила сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов».