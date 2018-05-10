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Скрывший массовую гибель оленей фермер в Калининградской области получил штраф
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    Скрывший массовую гибель оленей фермер в Калининградской области получил штраф

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    Скрывший массовую гибель оленей фермер в Калининградской области получил штраф

    Калининград, 10 мая. Директора хозяйства в Краснознаменском районе Калининградской области оштрафовали из-за скрытия факта массовой гибели оленей.

    Как передает «Клопс» со ссылкой на данные, полученные в пресс-службе региональной прокуратуры, директор животноводческого фермерского хозяйства ООО «Серебряное копытце» получил штраф в размере 90 тысяч рублей после того, как была получена информация о массовой гибели оленей, о чем мужчина не уведомил Госветнадзор, нарушив российское законодательство.

    Так, около 20 мёртвых животных находились в вольере с живыми и здоровыми оленями. Директор хозяйства, кроме того, не выполнил «ветеринарно-санитарные правила сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов».

    Автор: Алексей Громов
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