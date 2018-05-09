Массовая замена лифтов пройдет до конца года в Калининграде



Калининград, 9 мая. До конца года планируется заменить 110 лифтов.

В пресс-службе правительства области сообщили, что первый контракт на 57 млн рублей заключен с ОАО «Щербинский лифтостроительный завод». На совещании регионального фонда капитального ремонта обсудили дизайн кабин и условия контракта.

Первые лифты заменят в домах по улицам Лилии Иванихиной, Батальной, Интернациональной, Вагнера, Заводской, Олега Кошевого, на бульваре Любови Шевцовой и Московском проспекте.

Руководитель фонда сообщила, что данная проблема требует неотложного вмешательства, так как многие десятилетия лифтовое оборудование не заменялось. Власти города получили рассрочку на три года, что позволит приступить к работам в ближайшее время.