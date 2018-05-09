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Комплексы «Искандер» приняли участие в параде Победы в Калининграде
Новороссия
Более 50 тысяч жителей ЛНР в День Победы встали в строй «Бессмертного полка»
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    Комплексы «Искандер» приняли участие в параде Победы в Калининграде

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    Комплексы «Искандер» приняли участие в параде Победы в Калининграде
    Калининград, 9 мая. В параде Победы впервые приняли участие оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер-М».

    Парад в честь 73-й годовщины Победы замыкали три ракетных комплекса «Искандер». Ранее комплекс участвовал только в учениях в Калининградской области, но сегодня машины прошли в составе парада.

    Открыл парад в Калининграде танк Т-34, который принимал участие в штурме Кенигсберга. Также калининградцы увидели бронетранспортеры, крупнокалиберные пушки «Гиацинт», зенитно-ракетные комплексы «С-400». Всего в параде приняли участие свыше 60 единиц действующей техники и около 1,7 тысяч военнослужащих.

    В традиционном шествии «Бессмертного полка» приняли участие рекордные 45 тысяч человек. Среди них и глава Калининградской области Антон Алиханов.

    Ранее губернатор Калининградской области поздравил всех жителей с Днем Победы.
     

    Автор: Софья Куликова
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