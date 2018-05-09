Калининградцы выберут названия мостов на Верхнем озере



Калининград, 9 мая. Калининградцам предлагают принять участие в выборе названий для пяти мостов на Верхнем Озере.

Как сообщила пресс-служба городской администрации, опрос населения продлится до 20 июня включительно. Жители города могут выбрать один из предложенных вариантов. Список размещен на официальном сайте мэрии города.

Для пешеходного моста, соединяющего улицу Сержантскую с улицей Лени Голикова, администрация предложила такие названия: «Мост Лебединый», «Мост Белый», «Мост Сержантский» или «Мост Воробьиный».

Мост на улице Тельмана, недалеко от парка «Юность» может стать «Мостом Юношеским», «Мостом Парковым», «Мостом Лодочным».

Пешеходный мост через ручей Голубой радом с прудом Верхним может быть назван «Мост Горбатый», «Поцелуев мост», «Мост Любви».

Мост на улице Некрасова предлагают назвать «Мост Некрасовский», «Мост Гофмана», «Мост Музыкальный».

Пешеходный мост от Музея Янтаря на набережную Верхнего пруд может быть назван так: «Мост Мастеровой», «Мост Ремесленный», «Мост Сказочный».

Также можно предложить и свой вариант названия мостов. Для этого необходимо отправить соответствующее заявление на электронную почту администрации.

