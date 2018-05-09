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Алиханов поздравил жителей Калининградской области с Днем Победы
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    Алиханов поздравил жителей Калининградской области с Днем Победы

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    Алиханов поздравил жителей Калининградской области с Днем Победы
    Калининград, 9 мая. Губернатор Калининградской области Антон Алиханов поздравил ветеранов, тружеников тыла, детей войны и жителей области с Днем Победы.

    Как сообщает пресс-служба правительства Калининградской области, Антон Алиханов поздравил жителей региона с 73-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне.

    Губернатор подчеркнул, что 9 Мая является самым светлым и значимым праздников для всех поколений. В этот день вспоминают дедов и прадедов, всех, кто героически воевал на полях сражений, кто самоотверженно трудился в тылу, защищая Отечество.

    «В эти дни мы отдаем дань памяти погибшим воинам, ушедшим из жизни ветеранам, чествуем ныне здравствующих освободителей. Благодаря их мужеству и стойкости мы сегодня живем под мирным небом, в сильной, стабильно развивающейся России», — отметил губернатор.

    Также губернатор обратился к ветеранам и пообещал, что нынешнее поколение, будет делать всё, чтобы сохранить традиции и память о великом подвиге своего народа, вырастить детей, которые так же крепко будут любить свою Родину.

    Автор: Софья Куликова
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