Калининградский ТРЦ «Европа» эвакуировали из-за пожарной сигнализации

Калининград, 8 мая. В Калининграде эвакуировали посетителей и персонал ТРЦ «Европа». В здании сработала пожарная сигнализация.

Как сообщают очевидцы, в торгово-развлекательном центре «Европа» сработала пожарная сигнализация. Всех посетителей и персонал попросили покинуть здание.

К торговому центру приехали два пожарных расчета и карета скорой помощи.

«Предположительно, она сработала из-за возгорания кабеля на наружной стене здания. Подъехала пожарная машина, сейчас поднимают лестницу, посмотрят, что там случилось. Дыма нет, огня нет. Но мы решили, что лучше перестраховаться. Так что все сработало в штатном режиме», — пояснил гендиректор ТРЦ Владимир Королев.

Ранее в Калининграде сообщалось, что в период проведения матчей ЧМ-2018 будут курсировать чартерный паромы Гданьск – Балтийск.