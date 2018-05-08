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Общество
Калининградский ТРЦ «Европа» эвакуировали из-за пожарной сигнализации
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    Калининградский ТРЦ «Европа» эвакуировали из-за пожарной сигнализации

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    Калининградский ТРЦ «Европа» эвакуировали из-за пожарной сигнализации

    Калининград, 8 мая. В Калининграде эвакуировали посетителей и персонал ТРЦ «Европа». В здании сработала пожарная сигнализация.

    Как сообщают очевидцы, в торгово-развлекательном центре «Европа» сработала пожарная сигнализация. Всех посетителей и персонал попросили покинуть здание.

    К торговому центру приехали два пожарных расчета и карета скорой помощи.

    «Предположительно, она сработала из-за возгорания кабеля на наружной стене здания. Подъехала пожарная машина, сейчас поднимают лестницу, посмотрят, что там случилось. Дыма нет, огня нет. Но мы решили, что лучше перестраховаться. Так что все сработало в штатном режиме», — пояснил гендиректор ТРЦ Владимир Королев.

    Ранее в Калининграде сообщалось, что в период проведения матчей ЧМ-2018 будут курсировать чартерный паромы Гданьск – Балтийск.

    Автор: Софья Куликова
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