Меню
Общество
Чартерные паромы Гданьск – Балтийск будут курсировать в период ЧМ-2018
Украина
СБУ заблокировала ретрансляцию российских телеканалов во Львове
Следующая новость
Загрузка...

    Чартерные паромы Гданьск – Балтийск будут курсировать в период ЧМ-2018

    196

    Чартерные паромы Гданьск – Балтийск будут курсировать в период ЧМ-2018
    Калининград, 8 мая. На время проведения чемпионата мира по футболу польская компания запустит чартерные паромы из Гданьска в Балтийск.

    Для доставки иностранных болельщиков в Калининград будет организовано паромное сообщение из Гданьска в Балтийск и обратно. Польская судоходная компания запустит паромную переправу, чтобы разгрузить сухопутные направления. В период проведения ЧМ-2018 года ожидается четырехкратное увеличение трафика. 

    В Польше ожидают увеличение потока туристов, так как большое количество болельщиков будут жить в Гданьске и приезжать в Калининград в дни матчей. Из Гданьска туристы смогут добраться до Балтийска за два часа. Один рейс парома сможет перевезти 200 человек. Далее из Балтийска до Калининграда можно будет добраться на железнодорожном транспорте или чартерным автобусом.
     

    Автор: Софья Куликова
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.