Чартерные паромы Гданьск – Балтийск будут курсировать в период ЧМ-2018



Калининград, 8 мая. На время проведения чемпионата мира по футболу польская компания запустит чартерные паромы из Гданьска в Балтийск.

Для доставки иностранных болельщиков в Калининград будет организовано паромное сообщение из Гданьска в Балтийск и обратно. Польская судоходная компания запустит паромную переправу, чтобы разгрузить сухопутные направления. В период проведения ЧМ-2018 года ожидается четырехкратное увеличение трафика.

В Польше ожидают увеличение потока туристов, так как большое количество болельщиков будут жить в Гданьске и приезжать в Калининград в дни матчей. Из Гданьска туристы смогут добраться до Балтийска за два часа. Один рейс парома сможет перевезти 200 человек. Далее из Балтийска до Калининграда можно будет добраться на железнодорожном транспорте или чартерным автобусом.

