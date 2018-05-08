Долги калининградцев за электроэнергию сократились на 81,4 млн рублей

Калининград, 8 мая. Жители Калининградской области снизили долги за электроэнергию на 81,4 млн рублей по сравнению прошлым годом.

На 1 мая 2018 года задолженность жителей Калининградской области за электроэнергию составила 464,9 млн рублей. В сравнении с тем же периодом 2017 года задолженность сократилась на 81,4 млн рублей.

Как сообщили пресс-служба «Янтарьэнергосбыта», самые большие долги у калининградцев – 60,8 млн рублей, 32,7 млн рублей задолжали жители Советского округа и 27,3 млн рублей – долг жителей Черняховского округа.

Максимальная задолженность на один лицевой счет составляет 1899 рублей. Чаще всего жители просто забывают своевременно оплачивать квитанции, сообщили в «Янтарьэнергосбыте».

На данный момент около 82 тыс человек имеют просроченную задолженность, это на 3,5% выше, чем на начало года.

