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Долги калининградцев за электроэнергию сократились на 81,4 млн рублей
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    Долги калининградцев за электроэнергию сократились на 81,4 млн рублей

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    Долги калининградцев за электроэнергию сократились на 81,4 млн рублей

    Калининград, 8 мая. Жители Калининградской области снизили долги за электроэнергию на 81,4 млн рублей по сравнению прошлым годом.

    На 1 мая 2018 года задолженность жителей Калининградской области за электроэнергию составила 464,9 млн рублей. В сравнении с тем же периодом 2017 года задолженность сократилась на 81,4 млн рублей.

    Как сообщили пресс-служба «Янтарьэнергосбыта», самые большие долги у калининградцев – 60,8 млн рублей, 32,7 млн рублей задолжали жители Советского округа и 27,3 млн рублей – долг жителей Черняховского округа.

    Максимальная задолженность на один лицевой счет составляет 1899 рублей. Чаще всего жители просто забывают своевременно оплачивать квитанции, сообщили в «Янтарьэнергосбыте».

    На данный момент около 82 тыс человек имеют просроченную задолженность, это на 3,5% выше, чем на начало года.
     

    Автор: Софья Куликова
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