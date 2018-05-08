В Калининградской области задержан груз с цыплятами из Германии



Калининград, 8 мая. В Калининградскую область не пустили 73 тысячи живых цыплят из Германии.

Как сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Калининградской области, на территорию области приостановлен ввоз 73 тысяч живых суточных цыплят из немецкой Саксонии.

При проведении досмотра сотрудниками управления Россельхознадзора было выявлено нарушение ветеринарных требований. На коробках с цыплятами отсутствует маркировочная этикетка. Выпуск груза с 73200 цыплятами приостановлен.

Товар принадлежит немецкой компании Cobb Germany. Компания по производству инкубационного яйца и суточных цыплят вышла на российский рынок совсем недавно.