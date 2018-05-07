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Автопробег в честь Дня Победы стартовал в Калининграде
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    Автопробег в честь Дня Победы стартовал в Калининграде

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    Автопробег в честь Дня Победы стартовал в Калининграде

    Калининград, 7 мая. Массовый автопробег, приуроченный к празднованию Дня Победы, стартовал в Калининграде.

    Соответствующую информацию передает ТАСС со ссылкой на данные, полученные от представителя регионального отделения ДОСААФ, организатора акции Сергея Ферафонтова. Так, участники автопробега посетят более 50 воинских мемориалов в течение двух дней.

    «Около 150 единиц различных транспортных средств — автобусов, мотоциклов, автомобилей со Знаменем Победы, флагами России, ДОСААФ проследуют через более 50 городов и сел области, на территории которых находятся мемориалы и братские могилы наших солдат и офицеров», — рассказал Ферафонтов.

    Отметим, в акции принимают участие около 500 ветеранов, кадетов, активистов и сотрудников военно-патриотических клубов. Акция стартовала в понедельник, 7 мая, на площади Маршала Василевского.

    Автор: Алексей Громов
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