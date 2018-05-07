Жителям Калининграда предлагают выбрать название сквера у ДКМ

Калининград, 7 мая. Жители Калининграда могут принять участие в голосовании за выбор названия для сквера возле здания бывшего ДКМ в Калининграде.

Соответствующее голосование проходит на интернет-портале «Калининград.Ru» и на сайте «Активный гражданин». Так, местные жители смогут оставить свой голос до 17 мая.

Отметим, что сквер у бывшего ДКМ будет частью проекта «Музейный квартал». Так, планируют высадить более 30 сосен и несколько тысяч кустарников. Стоимость всех работ по благоустройству составляет 200 миллионов рублей.

Ранее сообщалось о том, что дорожно-транспортное происшествие с участием автоцистерны произошло на Окружной дороге в Калининграде: транспортное средство наехало на пешехода. Об этом сообщает отдел пропаганды УГИБДД по региону.