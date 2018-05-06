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Парад военной техники пройдёт в Советске в День Победы
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    Парад военной техники пройдёт в Советске в День Победы

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    Парад военной техники пройдёт в Советске в День Победы

    Калининград, 6 мая. Парад военной техники пройдет в Советске в честь 73 годовщины победы в Великой Отечественной войне.

    Соответствующую информацию опубликовал на своей странице в Facebook глава администрации города Николай Воищев. Так, парад военной техники пройдет в среду, 9 мая, после торжественного митинга у мемориального комплекса «Танк». Решение было принято по просьбе ветеранов Великой Отечественной войны.

    «По многочисленным просьбам горожан, ветеранов Великой Отечественной войны командующим Балтийским флотом принято решение 9 мая в Советске провести парад военной техники. Он состоится после торжественного митинга на мемориальном комплексе «Танк», — написал Николай Воищев.

    Автор: Алексей Громов
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