Парад военной техники пройдёт в Советске в День Победы

Калининград, 6 мая. Парад военной техники пройдет в Советске в честь 73 годовщины победы в Великой Отечественной войне.

Соответствующую информацию опубликовал на своей странице в Facebook глава администрации города Николай Воищев. Так, парад военной техники пройдет в среду, 9 мая, после торжественного митинга у мемориального комплекса «Танк». Решение было принято по просьбе ветеранов Великой Отечественной войны.