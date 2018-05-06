Автоцистерна сбила пешехода на переходе в Калининграде

Калининград, 6 мая. Дорожно-транспортное происшествие с участием автоцистерны произошло на Окружной дороге в Калининграде: транспортное средство наехало на пешехода. Об этом сообщает отдел пропаганды УГИБДД по региону.

Автомобильное происшествие случилось в субботу, 5 мая, около 18:20 часов вечера на Окружной дороге: 49-летний мужчина в зоне нерегулируемого пешеходного перехода попал под колеса автоцистерны, за рулем которой находился 38-летний водитель.

Ранее сообщалось о том, что жители и гости Калининградской области смогли стать на мгновение пилотами самолетов и парапланов в рамках фестиваля малой авиации.