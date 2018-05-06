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Фестиваль малой авиации прошел в Калининградской области
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    Фестиваль малой авиации прошел в Калининградской области

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    Фестиваль малой авиации прошел в Калининградской области

    Калининград, 6 мая. Жители и гости Калининградской области смогли стать на мгновение пилотами самолетов и парапланов в рамках фестиваля малой авиации.

    Как передают «Вести.Калининград», фестиваль малой авиации прошел в Гвардейском районе, в рамках мероприятия участникам предоставили возможность примерить на себя роль пилотов самолётов, парапланов и необычных летательных аппаратов и познакомиться с оружием и военной техникой, представленными на выставке.

    Отметим, что фестиваль малой авиации приурочили к 73-ей годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Директор гвардейского авиационно-спортивного клуба Владимир Соломатин отметил:

    «Мы решили на этой площадке собрать все патриотические силы, какие у нас есть. Это исторические клубы, военно-спортивные клубы, кадетские классы. Это действующие вооружённые силы. То есть, Балтийский флот принимает активное участие».

    Автор: Алексей Громов
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