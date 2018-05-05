Меню
Общество
В Калининграде оценили третью очередь строительства Восточной эстакады
Украина
США вновь ввели пошлины для украинских товаров
Следующая новость
Загрузка...

    В Калининграде оценили третью очередь строительства Восточной эстакады

    35

    В Калининграде оценили третью очередь строительства Восточной эстакады
    Калининград, 5 мая. Сроки строительства Восточной эстакады зависят от решения Минобороны. 

    Глава региона сообщил, что продление Восточной эстакады до улицы Гагарина через улицу Молодой гвардии зависит от министерства обороны. Необходимые документы уже направили в ведомство.

    «Мы послали письма и ждём ответов, чтобы начать межевание. Будем стараться завершить этот участок и соединить улицу Суздальскую с Гагарина уже в этом году», — сообщил Антон Алиханов.

    Планируется строить магистраль в северном направлении, затем будет решен вопрос о продлении эстакады до улицы Дзержинского. Проект строительства магистрали уже готов и ждет одобрения Минобороны.

    Участок дорого длинной 400 м может быть построен уже после ЧМ-2018 при условии, что Минобороны одобрит проект в ближайшее время.

    Ранее участок Восточный эстакады до улицы Гагарина планировали закончить к ЧМ-2018. 
     

    Автор: Софья Куликова
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.