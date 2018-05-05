В Калининграде оценили третью очередь строительства Восточной эстакады



Калининград, 5 мая. Сроки строительства Восточной эстакады зависят от решения Минобороны.

Глава региона сообщил, что продление Восточной эстакады до улицы Гагарина через улицу Молодой гвардии зависит от министерства обороны. Необходимые документы уже направили в ведомство.

«Мы послали письма и ждём ответов, чтобы начать межевание. Будем стараться завершить этот участок и соединить улицу Суздальскую с Гагарина уже в этом году», — сообщил Антон Алиханов.

Планируется строить магистраль в северном направлении, затем будет решен вопрос о продлении эстакады до улицы Дзержинского. Проект строительства магистрали уже готов и ждет одобрения Минобороны.

Участок дорого длинной 400 м может быть построен уже после ЧМ-2018 при условии, что Минобороны одобрит проект в ближайшее время.

Ранее участок Восточный эстакады до улицы Гагарина планировали закончить к ЧМ-2018.

